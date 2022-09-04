Manson Ailesi üyesine şartlı tahliye!

Hollywood yıldızı Sharon Tate ve diğer altı kişinin ölümünden sorumlu olan Manson ailesi üyesi Patricia Krenwinkel, 51 yıllık hapis sürecinin ardından şartlı tahliyeye hazırlanıyor. Ancak California Valisi Gavin Newsome'ın Patricia Krenwinkel'ın salıverilmesine izin vermeyeceği ifade ediliyor.

Patricia Krenwinkel, Mart 1971'de ölüm cezasına çarptırılmıştı. Ancak bir yıl sonra California’da ölüm cezasının kalkmasının üzerine cezası ömür boyu hapse çevrilmişti. 51 yılı aşkın süredir hapiste olan Patricia Krenwinkel’e şartlı tahliye verilmiş olsa da Manson ailesinin hiçbir üyesinin salıverilmesi istenmiyor.

Patricia Krenwinkel, Sharon Tate'nin ölümünün ardından kurbanların kanıyla duvara yazı yazmıştı. Olası bir salıverilme durumunda kanlı geceye ait detayların yayılma riskinden korkuluyor.

23 EKİM'DE KARAR BELLİ OLACAK

74 yaşındaki Patricia Krenwinkel en son 2017'de, hamile oyuncu Sharon Tate ve diğer dört kişiyi öldürmek suçundan 14 kez şartlı tahliyesi reddedilmişti. Şimdi davayı Vali Gavin Newsome devralacak. Newsome'ın Krenwinkel'i serbest bırakmayacağı düşünülüyor. Vali Newsome'ın 23 Ekim'e kadar kararını vermesi bekleniyor.

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04/09/2022 15:52