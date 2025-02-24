Mansur Yavaş'tan Ön Seçim Açıklaması: "İtirazım Erken Tartışmaya"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ön seçim tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. CHP’de cumhurbaşkanı adayının ön seçimle belirlenmesine itiraz ettiği iddialarına yanıt veren Yavaş, "Benim itiraz ettiğim ön seçim değil, tarihi belli olmadığı halde partinin enerjisini bu tartışmaya harcamak" dedi.

"Halkın Gündemi Parti İçi Tartışmalar Olmamalı"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yavaş, ön seçimle ilgili şunları söyledi:

"Bugün yayımlanan bir ankete göre hâlâ yüzde 38’lik bir kararsız kitle var. Bu da iktidar seçmeninin partiden uzaklaştığını ancak muhalefette de yeterince enerji göremediği için karar veremediğini gösteriyor. Seçim tarihi netleşene kadar belediye başkanları olarak halkın sorunlarına eğilmemiz gerekiyor."

"Sosyal Destek Politikalarımız İktidarı Etkiliyor"

Mansur Yavaş, dar gelirli vatandaşlara yönelik projelerinin etkili olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücretle geçinen vatandaşlar için destek paketleri açıkladık. Eczanelerden veresiye ilaç almak zorunda kalan vatandaşların borçlarını hayırseverlerin desteğiyle ödedik. Açıklamalarımızdan sonra katkı paylarının 5 liradan 45 liraya çıkmasının ardından dün 20 liraya düşürüldüğünü gördük. Demek ki uygulamalarımız iktidarı etkiliyor."

"Ekrem İmamoğlu'na Açılan Soruşturmalara Karşı Duracağız"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan soruşturmalara da değinen Yavaş, "CHP’de belediye başkanlarının ve milletvekillerinin dayanışma duygusunu kimse hafife almasın. Haksız ve hukuksuz uygulamalara karşı birlikte mücadele edeceğiz" dedi.