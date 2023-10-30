Mantar ararken el bombası buldu

 Limasol’a bağlı “Kiperunda” bölgesinde mantar aramaya giden bir kişi, el bombası buldu.

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30/10/2023

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Mantar ararken el bombası buldu

 Limasol’a bağlı “Kiperunda” bölgesinde mantar aramaya giden bir kişi, el bombası buldu.

Politis ve diğer gazeteler, Limasol’a bağlı “Kiperunda” köyü yakınlarında mantar arayan bir kişinin el bombası bulduğunu yazdı.

Gazete, el bombasını bulan kişinin haber vermesi üzerine olay yerine giden polisin, söz konusu el bombasının ileri derecede paslanmış bir M-26 tipi el bombası olduğunu tespit ettiğini, bombanın imha edilmek üzere Rum polisince alındığını aktardı.

30/10/2023 10:21
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TAGS: haber, kıbrıs
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