Mantar mevsimi geldi, zehirli mantarlara dikkat!

Yağışlarla birlikte mantarlar da çıkmaya başladı. Vatandaşlar mantar toplamak ve vakit geçirmek için doğaya koştu.

Ancak yağışların bol olduğu mevsimlerde bilinçsizce toplanıp tüketilen mantarlar, ölümlere varan zehirlenmelere yol açıyor.

Yenilebilir olduğu kesin olarak bilinmeyen ve tanımlanmayan mantarların kesinlikle toplanmaması ve yenmemesi gerektiğini ifade eden uzmanlar zehirlenmenin ilk 3 saatte bulantı, kusma ve karın ağrısı, 3 saatten sonra da halüsinasyon ve istemsiz vücut kasılmalarıyla kendini gösterdiğine dikkat çekerek "Zehirli mantar tükettikten 24 saat sonra ise daha ciddi semptomlar başlıyor. Karaciğer ve böbrek fonksiyonları bozulmaya başlıyor, organ yetmezliği ortaya çıkıyor, hatta ölüme yol açabiliyor. Bu yüzden erkenden sağlık kuruluşuna başvurmak ve ilk bir saat içinde kusturma yapmak çok önemli.” olduğunu vurguluyor.

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20/12/2021 10:51