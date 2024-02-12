ManU, Aston Villa'yı deplasmanda yıktı

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Manchester United, deplasmanda Aston Villa'yı 2-1 mağlup etti.

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12/02/2024

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ManU, Aston Villa'yı deplasmanda yıktı

Villa Park Stadı'nda 17. dakikada Rasmus Hojlund ile öne geçen konuk ekip, 67. dakikada Douglas Luiz'in golüne engel olamadı.

Manchester United'da 86. dakikada sahneye çıkan Scott McTominay, takımına 2-1'lik galibiyeti getirdi.

Ligde 6. sırada bulunan Manchester ekibi, bu galibiyetle 41 puana yükselirken, 5. basamaktaki Aston Villa 46 puanda kaldı.

12/02/2024 10:39
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TAGS: ManU, Aston Villa
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