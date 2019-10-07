ManU galibiyete hasret

Newcastle United'a galibiyeti getiren golü 72. dakikada Sean Longstaff'dan geldi.

Bu sonuçla üst üste 3 haftadır kazanamayan Manchester United 9 puanda kaldı. ''Kırmızı Şeytanlar'' ligde bu sezon sadece 2 maç kazanabildi. ManU, hafta içerisinde UEFA Avrupa Ligi maçında Alkmaar ile golsüz berabere kalmıştı.

Newcastle United bu galibiyetle puanını 8'e yükseltti.

07/10/2019 09:53