HABER KIBRIS

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ManU galibiyete hasret

Tarihinin en kötü Premier Lig başlangıçlarından birini yapan Manchester United, 8. hafta maçında Newcastle United'a 1-0 mağlup oldu.

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07/10/2019

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ManU galibiyete hasret

Newcastle United'a galibiyeti getiren golü 72. dakikada Sean Longstaff'dan geldi.

Bu sonuçla üst üste 3 haftadır kazanamayan Manchester United 9 puanda kaldı. ''Kırmızı Şeytanlar'' ligde bu sezon sadece 2 maç kazanabildi. ManU, hafta içerisinde UEFA Avrupa Ligi maçında Alkmaar ile golsüz berabere kalmıştı.

Newcastle United bu galibiyetle puanını 8'e yükseltti. 

07/10/2019 09:53
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TAGS: newcastle united, manchester united, 1-0, haber kıbrıs
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