ManU taraftarından yönetime protesto

Yüzlerce Manchester United taraftarı sezonun ilk maçı öncesinde yönetimi protesto etti.

Old Trafford'a ulaşan tünellerdeki protestoda, taraftarlar takımın sahibi Amerikalı Glazer ailesi için "kulüpten defol" pankartları açtı.

Glazer ailesi Manchester United'ı 2005 yılında yaklaşık 1 milyar dolara satın aldı.

Efsane teknik direktör, Sir Alex Ferguson'un emekli olduğu 2013 yılına kadar 5 şampiyonluk daha kazanan United, 9 yıldır kupaya hasret.

Taraftarlar, Glazer ailesini, yıldız transferler için gerekli bütçeyi ayırmamakla suçluyor.

Manchester United, yeni teknik direktörü Erik ten Hag yönetimindeki ilk maçında Brighton'a 2-1 mağlup oldu.

Bu habere tepkiniz:



08/08/2022 14:25