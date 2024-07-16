MANU'dan Galatasaray'ın teklifine ret yanıtı

Galatasaray'ın Manchester United'ın orta saha oyuncusu Scott McTominay için yaptığı teklifin reddedildiği iddia edildi. İskoçyalı orta saha oyuncusu Scott McTominay'ın akımda kalmasının kesinleştiği belirtiliyor.

Yeni sezon için orta saha hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray, gündemine Manchester United forması giyen Scott McTominay'ı gündemine almıştı.

Mirror'un haberine göre; Kırmızı Şeytanlar, Scott McTominay için Galatasaray'dan gelen teklifleri reddetti.

MCTOMINAY TAKIMDA KALACAK

Yine haberde yer alan detaya göre; Erik ten Hag'ın performansından memnun olduğu İskoçyalı orta saha oyuncusunun takımda kalmasına karar verildiği belirtildi.

İngiliz ekibinde kariyeri boyunca 282 maça çıkan orta saha oyuncusu, 32 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.