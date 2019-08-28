Manuel Fernandes, Beşiktaş'a dönüyor

Beşiktaş, bonservisi elinde olan eski oyuncusu Portekizli 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Manuel Fernandes’le 1+1 yıllığına anlaştı.

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, eski futbolcusuyla 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. Beşiktaş, Manuel Fernandes'e yıllık 1.1 milyon euro ödeyecek.

201 yılının devre arasında Valencia'dan önce kiralanan Manuel Fernandes, gösterdiği performansla göze girmiş ve 2 milyon euroya bonservisi alınmıştı.Portekizli yıldız daha sonra 2014 yılında bedelsiz olarak Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımına transfer olmuştu.