Manuel Neuer kariyerinde ilki yaşadı: Maç sonu özür diledi

Almanya Kupası son 16 turunda Bayern Münih, Bayer Leverkusen'e 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Bayern Münih'te Manuel Neuer kariyerinde ilk kez kırmızı kart görürken maçın ardından özür diledi.

Almanya Kupası'nda erken finalde Bayern Münih ve Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi.

Son 16 turundaki mücadelede ilk 45 dakika golsüz eşitlikle tamamlanırken skordaki dengeyi Bayer Leverkusen ikinci yarıda bozdu.

Nathan Tella'nın maçın 69. dakikasında attığı golle karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Xabi Alonso'nun ekibi adını çeyrek finale yazdırdı.

NEUER'DEN KARİYERİNDE İLK

Bayern Münih'in deneyimli kaptanı Manuel Neuer, Bayer Leverkusen maçına ilk 11'de başladı.

Neuer, maçın 17. dakikasında rakibine yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kartla oyundan atıldı.

37 yaşındaki kaleci kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü.

MAÇ SONU ÖZÜR DİLEDİ

Karşılaşmanın ardından Manuel Neuer gördüğü kırmızı karttan dolayı özür diledi.

Deneyimli kaleci, "Bu maçta belirleyici oldu. Canımızı acıttı ve özür dilerim. Pozisyonun ofsayt olacağını düşünmüştüm. Bu bir hataydı, maalesef başka seçeneğim yoktu." dedi.