Manuel Neuer tarihe geçti
Almanya Milli Takımı kalecisi Manuel Neuer, Dünya Kupalarında en fazla forma giyen kaleci oldu. Neuer, Claudio Taffarel ve Sepp Maier'i geride bırakarak zirveye yerleşti.
02/12/2022
Dünya Kupası E Grubu son maçında Kosta Rika ile karşılaşan Almanya'dan Manuel Neuer için tarihi bir akşam.
Alman kaleci Dünya Kupası organizasyonlarda 19. maçına çıktı. Tecrübeli kaleci, Claudio Taffarel'i (18) geride bırakarak zirveye yerleşti.
Manuel Neuer'in vatandaşı Sepp Maier de 18 karşılaşmada Almanya kalesini korumuştu.