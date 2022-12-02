Manuel Neuer tarihe geçti

Dünya Kupası E Grubu son maçında Kosta Rika ile karşılaşan Almanya'dan Manuel Neuer için tarihi bir akşam.

Alman kaleci Dünya Kupası organizasyonlarda 19. maçına çıktı. Tecrübeli kaleci, Claudio Taffarel'i (18) geride bırakarak zirveye yerleşti.

Manuel Neuer'in vatandaşı Sepp Maier de 18 karşılaşmada Almanya kalesini korumuştu.

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02/12/2022 11:16