ManU'nun huzuru yine kaçtı!

Premier Lig'de bu sezonun tartışmalı takımlarından Man Utd, deplasmanda Aston Villa'ya konuk oldu.

ManU, sahadan 3-1'lik skorla yenik ayrıldı. Man City'ye 6-3 kaybettiği maçtan bu yana yenilmeyen Kırmızı Şeytanlar, Aston Villa karşısında kaybederek bir kez daha üzüldü.

Aston Villa'nın golleri Bailey, Digne ve Ramsey ile gelirken Man Utd'ın tek sayısı yine Ramsey'nin kendi kalesine attığı golle geldi.Bu sonucun ardından ManU 23 puanla 5. sırada kaldı. Aston Villa ise puanını 15 yaparak 14. sıraya çıktı.

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07/11/2022 09:53