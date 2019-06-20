Manuş Baba'nın askerlik fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Askerlik görevini yerine getiren şarkıcı Manuş Baba'nın fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. Ünlü şarkıcıyı sakalsız ve kısa saçlı olarak görenler tanıyamadı.

Ünlü şarkıcı Manuş Baba, bedelliden yararlanarak askere gitti. Manuş Baba'nın askerlik fotoğrafı ise sosyal medyayı salladı.

"TANINMAZ HALE GELDİ"

Manuş Baba'nın sosyal medyaya düşen fotoğrafına çok sayıda kullanıcı yorum yaptı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Adamın saçları ve sakalları gidince tanınmaz hale gelmiş." yorumunu yaptı. Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Saçlar ve sakallar gidince Manuş Baba olmuş Manuş Bebe." ifadelerini kullandı.

MANUŞ BABA KİMDİR?

01 Aralık 1986 tarihinde doğan Manuş Baba'nın gerçek adı Mustafa Özkan'dır. Manuş adını çocukluk dönemi anneannesinin kendisine küçük, güzel çocuk anlamında Manuş olarak seslenmesiyle almıştır. ''Baba'' ise bebekken konuşmaya başladığında ağzından çıkan, ilk sesleniş, ilk kelimedir. İnsan olabilmenin o derin kaygısını taşımanın ve bunun için emek harcamanın önemini kendi babası ile keşfettiğini dile getiren sanatçı; çocukluk ve ilk gençlik dönemi arasında kendisinde bıraktığı hatırası önemli izler ile kendi babasının, Manuş Baba karakterinin oluşmasında ve ismini bu şekilde duyurmasında önemli etkileri olmuştur.