Mar Galcerán, İspanya'nın Down sendromlu ilk parlamenteri olarak tarihe geçti.

45 yaşındaki Galcerán, Guardian'a verdiği demeçte, "Toplum, Down sendromlu insanların katkıda bulunacak çok şeyi olduğunu görmeye başlıyor. Ama bu çok uzun bir yol" dedi.

Galcerán 18 yaşındayken muhafazakar Halk Partisi'ne (PP) katıldı.Sonrasında da partide yükseldi. Geçen mayıs ayında, PP'nin Valensiya'daki bölgesel seçimlerde aday listesine 20. isim olarak eklendi.

Galcerán'ın bölgesel parlamentoda bir sandalye elde ettiği haberi kısa süre sonra geldi.

Bu başarı, Galcerán'ı siyaset dünyasına girmek için engelleri aşan Down sendromlu bir avuç insanın en üst sıralarına taşıdı.

2020'de Éléonore Laloux, kuzeydeki Arras kasabasında belediye meclisi üyesi olarak Fransa'da genetik bozukluğu olan ilk kişi olurken, İrlandalı Fintan Bray, 2022'de ülkede siyasi bir pozisyona seçildikten sonra tarih yazdığı için selamlandı.

İspanya'da Galcerán'ın siyasete girme yolu, 2013 yılında İspanya'nın kuzeydeki Valladolid kentinde Down sendromlu ilk belediye meclis üyesi olan Ángela Bachiller tarafından ortaya çıkarıldı.

Bununla birlikte, İspanya'nın Down sendromu federasyonuna göre, Galcerán, Avrupa'da bölgesel veya ulusal bir parlamentoya katılan ilk kişi olabilir.

(EMK)