Mara Martin, 5 aylık kızını emzirerek podyumda yürüdü

Geçtiğimiz pazar düzenenlenen Miami Swim Week, enteresan bir şova tanıklık etti. Sports Illustrated’in mayo koleksiyonunun tanıtımı için 16 manken podyuma çıktı. İçlerinden biri de Mara Martin’di…

Martin Florida’daki defileye 5 aylık kızı ile birlikte çıktı. Altın rengi bir bikini giyen Mara, pırıltılı yeşil bir bikini altı giydirdiği kızını emzirerek podyumda yürüdü. Şaşkın bakışlar altında yürüyen Mara’ya, şaşkınlığını üstünden atan izleyiciler daha sonra alkışlarla eşlik etti.