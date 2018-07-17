HABER KIBRIS

Mara Martin, 5 aylık kızını emzirerek podyumda yürüdü

Model Mara Martin, pazar günü düzenlenen Miami Swim Week'te, 5 aylık kızıyla podyuma çıktı. İşin ilginç kısmı ise Martin, podyumda kızını emzirerek yürüdü...

ads
17/07/2018

Mara Martin, 5 aylık kızını emzirerek podyumda yürüdü

 

Geçtiğimiz pazar düzenenlenen Miami Swim Week, enteresan bir şova tanıklık etti. Sports Illustrated’in mayo koleksiyonunun tanıtımı için 16 manken podyuma çıktı. İçlerinden biri de Mara Martin’di…

Martin Florida’daki defileye 5 aylık kızı ile birlikte çıktı. Altın rengi bir bikini giyen Mara, pırıltılı yeşil bir bikini altı giydirdiği kızını emzirerek podyumda yürüdü. Şaşkın bakışlar altında yürüyen Mara’ya, şaşkınlığını üstünden atan izleyiciler daha sonra alkışlarla eşlik etti.

ads
Bu habere tepkiniz:
TAGS: Mara Martin, podyuum, emzirme, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK MAGAZİN

Kylie Jenner, Mark Zuckerberg'i solladı

HK MAGAZİN

21 yaşında olmasına rağmen kendi kurduğu kozmetik markası Kylie Cosmetics ile 900 milyon dolarlık bir servete sahip olan Kylie Jenner, Forbes'e kapak oldu. 2015 yılında kendi adını kullanarak piyasaya sürdüğü ve saniyeler içinde tükenen The Kylie Lip Kit isimli rujları sayesinde servet sahibi olan Jenner, bu listeye 23 yaşında girebilen Mark Zuckerberg 'i bile sollayarak en genç milyonerler arasına adını yazdırdı. İşte Eren Özmen'in de aralarında bulunduğu kendi servetini yapan 60 kadın...

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems