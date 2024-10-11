Maradona mezarından çıkartılıyor: Mahkeme bu kez kabul etti

Efsanevi futbolcu Diego Armando Maradona'nın büyük kızı Dalma Maradona, babasının kalıntılarının taşınacağı bir anıt mezar inşa edileceğini duyurdu.

Buenos Aires'in seçkin Puerto Madero semtinde yükselecek bu anıt, Maradona'nın sonsuz istirahatgahı olmanın yanı sıra, hayranlarının idollerine saygılarını sunabilecekleri bir mekan olacak.

Dalma Maradona'nın bu açıklaması, Diego'nun son günlerinde ona bakan sağlık çalışanlarına karşı devam eden davanın ortasında, özellikle hassas bir dönemde yapıldı.

MARADONA ÇİN ANIT MEZAR

"Anıtın, babamın doğum günü olan 30 Ekim'e kadar hazır olmasını istiyoruz" diyen Dalma, sözlerine şöyle devam etti: "Bu, ona ve bu hikayenin ayrılmaz bir parçası olan tüm taraftarlara ve destekçilere sunmak istediğimiz bir armağan."

Anıt mezarın kesin yeri, şimdiden ikonik Huergo Caddesi üzerinde belirlendi. Maradona hayranları için bir buluşma noktası olması amaçlanan bu karar, tesadüf değil.

Dalma, "Daha önce onun gibi biri için şehrin kalbinde böyle bir şey yapılmadı. Zorlukların farkındayız, ancak bu projenin hayata geçtiğini görmekte kararlıyız" diyerek, anıt mezarın Arjantinliler için tamamen ücretsiz olacağını belirtti ve "Babamı en çok sevenlerin buraya engelsiz erişiminin adil olduğunu düşünüyoruz" diye ekledi.

MAHKEMEDEN NAAŞIN TAŞINMASINA ONAY

Geçtiğimiz günlerde San Isidro 3 Numaralı Ceza Mahkemesi, Dalma ve Gianinna Maradona'nın Diego Armando'nun naaşının taşınması talebini onayladı. Dalma, "Sonunda babamı seven herkes onu bir çiçekle onurlandırabilecek" dedi.