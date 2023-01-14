Maradona ruhuyla: Napoli, Juventus'a acımadı

Serie A'da 18. hafta mücadelesinde lider Napoli, sahasında Juventus'u konuk etti.

Ev sahibi ekip maçı 5-1 kazandı.

Maçta goller; 14. ve 65. dakikalarda Osimhen, 39. dakikada Kvaratskhelia, 42. dakikada Di Maria, 55. dakikada Rrahmani ve 72. dakikada Eljif Elmas'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Napoli, puanını 47'ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Juventus ise 37 puanda kaldı.

Juventus'un serisi acı şekilde bitti

Juve'nin 8 maçlık galibiyet serisi Napoli karşısındaki farklı mağlubiyetle son buldu.

Yıllar sonra gelen ilkler

Napoli, Juventus'a 20 Kasım 1988'den sonra -35 yıl- ilk kez 5 gol atma başarısı gösterdi.

Juventus ise, 30 Mayıs 1993'ten bu yana ilk kez bir Serie A maçında 5 gol yemiş oldu.

Yıldızları şov yaptı

Napoli'de Kvaratskhelia maçta 1 gol ve 2 asist üretti. Forvet Osimhen ise 2 gol ve 1 asistle galibiyette büyük pay sahibi diğer isim oldu.

Bu habere tepkiniz:



14/01/2023 09:23