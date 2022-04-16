Maradona'nın ölümünde şüpheler artıyor

Diego Armandao Maradona'nın tıbbi bakımında sorumlu 8 kişilik ekip için öldürmeye teşebbüsten 25 yıl hapis istendi.

Arjantin Savcılığı, başlattığı soruşturmadan futbol efsanesinin bakımında ölüme sebebiyet veren ihmallerin bulunduğunu açıkladı.

Maradona'nın ölümünden kişisel doktoru Leopoldo Luque, psikiyatristi Agustina Cosachov, fizyolojist, başka bir doktor, medikal koordinatör ve üç hemşire sorumlu olarak gösterildi.

İhmalleri bulduğu iddia edilen isimler tüm suçlamaları reddetti.

Arjantinli efsane, beyin ameliyatı geçirdikten birkaç hafta sonra Buenos Aires'teki özel konutunda hayata veda etmişti.

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16/04/2022 12:05