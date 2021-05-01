Maradona'nın ölümünü araştıran sağlık kurulu: Sağlığı kaderine terk edildi

Diego Armando Maradona'nın 25 Kasım 2020'deki ölümünü araştıran sağlık kurulu, efsane futbolcunun tıbbi bakımının yetersiz olduğu ve sağlığının "kaderine terk edildiği" sonucuna vardı.

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01/05/2021

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Maradona'nın ölümünü araştıran sağlık kurulu: Sağlığı kaderine terk edildi

Diego Armando Maradona'nın 25 Kasım 2020'deki ölümünü araştıran sağlık kurulu, efsane futbolcunun tıbbi bakımının yetersiz olduğu ve sağlığının "kaderine terk edildiği" sonucuna vardı.

Arjantin resmi haber ajansı TELAM'da yer alan habere göre, San Isidro Savcılığının, Maradona'nın ölümünde ihmal olup olmadığının ortaya çıkarılması için başlattığı soruşturma kapsamında inceleme yapan, 20 uzmanın yer aldığı sağlık kurulu, raporunu hazırladı.

Raporda, Maradona'nın son günlerinde uygun şartlar altında hastanede kalması halinde daha uzun süre hayatta kalabileceği belirtildi.

"Sağlık ekibinin eylemleri yetersiz ve eksikti"

Efsane futbolcunun ölümüne sebebiyet vermekle suçlanan doktorlarına değinilen raporda, "Diego Armando Maradona'ya bakan sağlık ekibinin eylemleri yetersiz, eksik ve sorumsuzcaydı. (Maradona'nın) Sağlığı kaderine terk edildi" ifadeleri yer aldı.

Diego Armando Maradona'nın 25 Kasım 2020'deki ölümünü araştıran sağlık kurulu, efsane futbolcunun tıbbi bakımının yetersiz olduğu ve sağlığının "kaderine terk edildiği" sonucuna vardı.

Arjantin resmi haber ajansı TELAM'da yer alan habere göre, San Isidro Savcılığının, Maradona'nın ölümünde ihmal olup olmadığının ortaya çıkarılması için başlattığı soruşturma kapsamında inceleme yapan, 20 uzmanın yer aldığı sağlık kurulu, raporunu hazırladı.

Raporda, Maradona'nın son günlerinde uygun şartlar altında hastanede kalması halinde daha uzun süre hayatta kalabileceği belirtildi.

"Sağlık ekibinin eylemleri yetersiz ve eksikti"

Efsane futbolcunun ölümüne sebebiyet vermekle suçlanan doktorlarına değinilen raporda, "Diego Armando Maradona'ya bakan sağlık ekibinin eylemleri yetersiz, eksik ve sorumsuzcaydı. (Maradona'nın) Sağlığı kaderine terk edildi" ifadeleri yer aldı.

01/05/2021 10:44
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TAGS: maradonna, ölüm nedeni, sağlık, haberkıbrıs
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