Maradona'yı da Ronaldo'yu da geçti!

ads ads ads ads
04/12/2022

ads
Maradona'yı da Ronaldo'yu da geçti!

Arjantin'in yıldızı Lionel Messi, kariyerindeki 1000. maçta 789. golüne imza attı. Avustralya karşısında takımını 1-0 öne geçiren golü atan Messi, 1000. maçını da boş geçmedi.

MARADONA'YI DA RONALDO'YU DA GEÇTİ

Avustralya karşısında fileleri havalandıran Messi, Dünya Kupalarındaki gol sayısını 9'a yükseltti.Messi, şampiyonada 8 golü bulunan Arjantin efsanesi Diego Armando Maradona'yı geride bıraktı. Messi, 10 golüyle Arjantin'in Dünya Kupalarındaki en golcü ismi Batistuta ile arasındaki farkı da 1'e indirdi.

Messi ayrıca, Dünya Kupalarında 8 gol atan Cristiano Ronaldo'yu da geçmeyi başardı.

04/12/2022 11:17
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS:
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.