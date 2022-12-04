Maradona'yı da Ronaldo'yu da geçti!

Arjantin'in yıldızı Lionel Messi, kariyerindeki 1000. maçta 789. golüne imza attı. Avustralya karşısında takımını 1-0 öne geçiren golü atan Messi, 1000. maçını da boş geçmedi.



MARADONA'YI DA RONALDO'YU DA GEÇTİ

Avustralya karşısında fileleri havalandıran Messi, Dünya Kupalarındaki gol sayısını 9'a yükseltti.Messi, şampiyonada 8 golü bulunan Arjantin efsanesi Diego Armando Maradona'yı geride bıraktı. Messi, 10 golüyle Arjantin'in Dünya Kupalarındaki en golcü ismi Batistuta ile arasındaki farkı da 1'e indirdi.



Messi ayrıca, Dünya Kupalarında 8 gol atan Cristiano Ronaldo'yu da geçmeyi başardı.

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04/12/2022 11:17