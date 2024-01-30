Maraş bölgesindeki seralar yerle bir oldu

Ülkeyi dün akşam saatlerinden itibaren etkisi altına alan yağışlı ve rüzgarlı hava, Gazimağusa’da zarara yol açtı.

Maraş bölgesindeki 10-15 dönümlük sera hortum dolayısıyla “yerle bir” oldu.

Yağışlar kent merkezinde de yedi sekiz noktada su birikintileri oluşturdu. Atlılar köyünde dört evi su bastı. Gazimağusa Büyük Sanayi’de de yer yer su birikintileri oluştu.

Gazimağusa Kaymakamı Özden Keser, Gazimağusa bölgesindeki son durumla ilgili TAK muhabirinin sorularını yanıtladı.

Keser, Meteoroloji Dairesi’nin dünkü uyarısının ardından İlçe Emniyet Kurulu’nu toplayarak gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi. Keser, Kaymakamlık, Belediye ve Sivil Savunma ekiplerinin bugün sabah itibarıyla kent içinde kronikleşmiş hale gelen ve her yağmurda sorun teşkil eden yedi-sekiz noktaya gerekli müdahaleleri yaptıklarını ifade etti.

Gün boyunca arazide olduğunu belirterek, gözlemlerini aktaran Kaymakam Keser, Maraş bölgesinde 10-15 dönüm seranın hortum nedeniyle tamamen zarar gördüğünü anlattı.

-İlçe Emniyet Kurulu tekrar toplandı

Bugünkü gelişmeler karşısında 12.30 saatlerinde İlçe Emniyet Kurulunu tekrar toplayarak tedbirleri artırdıklarını belirten Keser, dört olan ekip sayısını iki katına çıkardıkları, AKUT’u da ekipmanlarıyla birlikte ekibe dahil ettiklerini, su biriken apartmanlara müdahale için vidanjör sayılarını da artırdıklarını ifade etti.

Keser, Atlılar köyünde imar kaynaklı dört evi su bastığını, Alaniçi’nden ufak tefek şikayetler geldiğini, bunun dışında ciddi bir ihbar almadıklarını söyledi.

Keser, Gazimağusa Büyük Sanayi’de oluşan su birikintilerine de müdahale edildiğini ifade etti.

Keser, kriz masası oluşturulduğunu ve tüm ihbarların kriz masasına yönlendirilerek ihbarların değerlendirildiğini belirterek, genel durumla ilgili "Çok zarar ziyan yok” dedi.

Haber: Yılmaz Yakar