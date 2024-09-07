'Maraş Buluşması': Üstel ve Yılmaz Halkla Buluştu

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07/09/2024

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'Maraş Buluşması': Üstel ve Yılmaz Halkla Buluştu

Başbakanlık, Gazimağusa Maraş MAGEM’de Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın da katılımıyla “Maraş  Buluşması” adı altında kahvaltı etkinliği düzenledi.

Etkinliğe Başbakan Ünal Üstel ile Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanı sıra, Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, bakanlar, milletvekilleri, bürokratlar, Cevdet Yılmaz’ın beraberindeki heyet ve  vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte sırasıyla Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Başbakan Ünal Üstel ve  Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuşma yaptı.

07/09/2024 12:42
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TAGS: Üstel, Yılmaz
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