Maraş, disiplinlik

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19/10/2021

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Maraş, disiplinlik

Maraş ile Yalova arasında 17 Ekim'de oynanan AKSA 1. Lig maçında Maraş taraftarlarını kötü tezahüratları nedeniyle, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Maraş GSK’nı disiplin kuruluna sevk etme kararı aldı

Federasyon'dan yapılan açıklama şöyle:

KTFF Soruşturma Merci, 19.10.2021 tarihinde aşağıda yazılı sevk kararını almıştır.

16108 maç numarası ile Maraş GSK ile Yalova SK arasında 17.10.2021 tarihinde oynanan AKSA 1. Lig maçında Maraş GSK taraftarlarını çirkin ve kötü tezahüratları nedeniyle, KTFF Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca Maraş GSK’nı KTFF Disiplin Kurulu’na sevkine karar verilmiştir.

19/10/2021 11:31
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TAGS: maraş, yalova
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