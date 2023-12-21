Maraş Katliamı'nın 45. yıl dönümü nedeniyle BY tarafından belgesel gösterimi yapıldı

Bağımsızlık Yolu (BY), 1978 yılında Türkiye’de yaşanan ve yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan, tarihe "Maraş Katliamı" olarak geçen olayların başladığı günün 45. yıl dönümü nedeniyle belgesel gösterimi düzenledi.

BY'den yapılan yazılı açıklamaya göre dün akşam parti merkezinde yer alan Maraş Katliamı “Unutturulanlar” belgeseli gösteriminde katliamda yaşamını yitiren insanlar anıldı.

Gecede yapılan konuşmalarda başka “Maraşlar, Çorumlar, Sivaslar yaşanmasın diye halkların sınıf mücadelesi için örgütlü mücadelede yer alınması” gerektiği kaydedildi.