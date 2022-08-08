Maraş kökenlilere göre “kentlerini kurtarmanın tek yolu müzakere masası”

Sözde “Maraş Belediyesi Meclisi” 2 Ağustos’ta düzenlediği olağanüstü oturumda onayladığı ve 6 Ağustos Cumartesi akşamı Derinya Kültür Merkezi’nde düzenlenen geleneksel etkinlikte, sözde “Belediye Başkan Yardımcısı” Hrisanthos Zannettos tarafından okunan karar metninde kapalı Maraş açılım faaliyetlerini “kınadı.”

Haravgi’nin haberine göre “Kıbrıs sorununun, tarihinin en kritik dönüm noktasında olmaya devam ettiği, zamanın ve uzayıp giden durgunluğun KKTC’yi adım adım Türkiye ile entegrasyona ve nihayetinde kesin taksime sürükleyen unsurları ortaya çıkardığı” savunulan kararda, “daha fazla gecikmeden müzakerelerin başlamasına” destek beyan edildi.

Kararda, geleneksel, Kıbrıs sorununa iki bölgeli iki toplumlu federasyon çözümü bulunması çabalarından yana tavır yinelendi ve “Kıbrıs sorununun tek barışçıl çözüm yolunun BM Genel Sekreteri’nin himayesinde müzakerelerin yeniden başlaması olduğu" görüşü ortaya konuldu.

Aynı gazete 6 Ağustos akşamı düzenlenen etkinliğin baş konuşmacısının Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis adına konuşma yapan Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis olduğunu ancak sözde “Belediye Başkanı” Simos Yoannu’nun da konuşma yaptığını yazdı.

Habere göre “taksimin hiçbir zaman seçenekleri olmayacağı” mesajını veren Yoannu şu görüşleri dile getirdi:

“Maraş’ı kurtarmamızın tek yolu müzakere masasına dönmemizdir. Ne Türkiye’ye yönelik yaptırım ilanları ne de Güven Yaratıcı Önlemler ile ilgili çabalar Maraş’ı kurtarmamıza yeterli eylemlerdir. Derhal, müzakere masasına dönmemizi hedefleyen hareketlerde bulunulmalıdır. Müdahil tarafların peş peşe seçim dönemine gireceği bahanesiyle zamanın geçmesine izin verirsek, sadece Türkiye ve Erdoğan’ın Maraş’la ilgili planlarını rahat rahat uygulamasına zaman vermiş oluruz.”

Fileleftheros haberi “Türk Eylemlerinin Gölgesinde… Maraşlıların Cevabı ve Kentlerini Kurtarma Çağrısı… Kasulidis: Maraş Dileklerle Kurtulmaz, Kınamalar da Bize Yetmez” başlığıyla aktardı.

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08/08/2022 10:21