'Maraş' konusu Rum basınında

KKTC hükümetinin kapalı bölge Maraş'ta bulunan taşınmaz malların envanterinin çıkartılması ve KKTC idaresi altında yerleşime açılması yönünde kararı Rum basınında geniş yer buldu.

Alithia gazetesi: “Maraş’a Genişleme – Kapalı Kentin Kıbrıs Türk İdaresi Altında Açılması Yönünde İşgal Bölgelerinden Açıklama” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, kapalı bölge Maraş’ın Kıbrıs Türk iadesi altında yerleşime açılması yönünde ilk olarak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersayardından da Başbakan Ersin Tatar tarafından yapılan açıklamalara ve Rum tarafının tepkilerine geniş yer verdi.

Gazete, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın, kapalı bölge Maraş’ın KKTC’nin bir parçası olduğunu söylediğini ve buradaki taşınmazların kime ait olduklarının tartışma konusu olduğunu ifade ettiğini yazdı.

Başbakan Ersin Tatar’ın ise “Kıbrıs Rum tarafının statükoyu Kıbrıslı Türklerin aleyhine kullanmalarına, Türkiye’yle işbirliği içerisinde son vereceklerini” dile getirdiğini aktaran gazete, Özersay ve Tatar’ın açıklamalarına geniş şekilde yer verdi.

Gazete, Özersay ve Tatar’ın kapalı bölge Maraş’a ilişkin açıklamalarının hayata geçirilmesinin, KKTC topraklarının genişletilmesi anlamına geleceğini belirtirken Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis , sözde “Maraş Belediye Başkanı” Aleksis Galanos ve diğer siyasi partilerin açıklamalarına da yer verdi.

Habere göre Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis dünkü açıklamasında, ABD’nin 2014 yılındaki Başkan Yardımcısı Joe Biden’in adaya ziyareti sırasında gündeme getirdiği, kapalı bölge Maraş yeniden inşası için komite kurulması önerisini reddedenin Özersay olduğu iddiasında bulundu.

Hristodulidis: “Anlaşmaya çok yakındık ancak son gün, Biden’in ziyaretinden bir gün önce Özersay, Kıbrıslı Rumların komiteye her türlü katılımını ihtimal dışı bıraktı. ABD’nin, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk ortak komite kurulması konusundaki tüm ısrarlarına karşın hayır diyordu” iddiasında bulundu.

Bunun üzerine Özersay’a, uluslararası bir komite kurulması önerisinde bulunulduğunu ancak Özersay’ın bunu da kabul etmediğini öne süren Hristodulidis, Özersay’ın en sonunda Kıbrıslı Türklerden oluşan bir komite kurulması önerisinde bulunduğunu ancak bu önerinin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğinin herkes tarafından anlaşılır olduğunu savundu.

Kapalı bölge Maraş’ın açılması konusunda bir diğer açıklama da sözde “Maraş Belediye Başkanı” Aleksis Galanos’tan geldi.

Galanos dün yaptığı açıklamada, Özersay’ın açıklamalarının, Türkiye’nin yönlendirmesiyle yapılan ve hedef şaşırtma amacı güden taktiksel bir hareket olduğu iddiasında bulundu.

Özersay’ın söz konusu eyleminin, Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki gelişmeler ve Türkiye’nin “yasadışı eylemleri” konusunda Brüksel’de olanlarla ilişkili olduğunu öne süren Galanos, “bunlar Maraş’ın iadesiyle alakası olmayan taktiksel hareketlerdir” şeklinde konuştu.

Galanos ayrıca, Kıbrıs Rum tarafının BM ve AB’ye başvurması gerektiğini de savundu.

Rum siyasi partilerinden de konuya ilişkin açıklamalar geldi.

DİSİ partisinden yapılan açıklamada “Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye’nin Kıbrıs sorununun çözümü için siyasi niyet ortaya koymak yerine MEB’in işgali ve sahte devletin yönetim sınırlarının yasadışı genişletilmesi girişiminde bulundukları” iddia edildi.

Özersay ve Tatar’ın açıklamalarının BM parametrelerinin, iki toplumlu iki kesimli federasyonun ve Guterres çerçevesinin dışında olduğunu öne süren DİSİ, kapalı bölge Maraş’ın açılması yönündeki eylem ve girişimler “yasadışı olduğunu” savundu.

Habere göre AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ise dünkü açıklamasında, kapalı bölge Maraş’ın Kıbrıs Türk idaresi altında açılacağı ve taşınmazların yasal sahiplerine iade edileceğine dair bilgilerin yıllardan beridir var olduğunu vurgulayarak bunun BM’nin ilgili kararlarına aykırı olduğunu ifade etti.

Bu tip bir uygulamanın Kıbrıs’ın kalıcı bölünmesi anlamına geleceğini öne süren Kiprianu, bunu kabul etmelerinin söz konusu olmadığının altını çizdi.

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ise, Türk tarafının bu konuda gerçekten ilerleme sağlanmasını istiyorsa 1979 Kiprianu-Denktaş anlaşmasını uygulamaya koyması gerektiğini savundu.

Fileleftheros gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “Yine Maraş’la Oynuyorlar – Maraş’lı Hareket – Ankara ve Özersay’dan ‘Seçimler’ Çerçevesinde Yeni Koşullar Yaratma Hareketleri” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Rum hükümetinin konu hakkında BM Güvenlik Konseyi’ni bilgilendirmeye hazırlandığını yazdı.

AB’nin Türkiye aleyhine önlemler almasının gündeme geldiği şu günlerde Türkiye ve KKTC’nin, yine Maraş oyununu oynamaya başladığı yorumunda bulunan gazete, Özersay ve Tatar’ın açıklamalarına da haberinde geniş yer verdi.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Politis: “Maraş’tan Başlayarak İki Devlete Yelken Açma – Özersay’ın Açıklaması Plansız ve Maraşlılar Olmaksızın – Maraş’la Bölünmenin Başlangıcı”.

Haravgi: “Maraş’ı Açarak Yeni Oldu Bittiler Planlıyorlar – Uzman Grubu Bilimsel Kayıt İçin Maraş’a Giriyor – Kiprianu: Gelişmeleri Kabul Etmemiz Söz Konusu Değil”.