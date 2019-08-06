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''Maraş, ne çözüm sonrasına ertelenecek ne de kavga vesilesi yapılacak bir konudur''

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06/08/2019

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''Maraş, ne çözüm sonrasına ertelenecek ne de kavga vesilesi yapılacak bir konudur''

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Maraş, ne çözüm sonrasına ertelenecek ne de uluslararası toplumla kavga vesilesi yapılacak bir konudur" ifadelerini kullandı.

Erhürman paylaşımı şöyle:

“Kapsamlı çözüme ulaşamadığımız koşullarda Maraş, ne çözüm sonrasına ertelenecek ne de uluslararası toplumla kavga vesilesi yapılacak bir konudur.

Kapsamlı çözüme ulaşamadığımız koşullarda Maraş’ta, diyalog, çok yanlı diplomasi ve akıl yoluyla, hem kendi ayakları üzerinde duran bir ekonominin yaratılmasına hem de kapsamlı çözümün zorlanmasına hizmet edecek bir çözüm üretmek mümkündür.

Enerjimizi bu çözümün üretilmesine harcamak gerekir.”

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TAGS: tufan erhürman
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