Maraş Necip Halil Kartal Stadı dökülüyor

Kuzey Kıbrıs futbol liglerinin başlamasına bir aylık süre kala karşılaşmaların oynanacağı stadlardaki eksikliklerin giderilmesi için külüp yönetimleri tarafından gerekli girişimler yapılmasına rağmen yetkililer tarafından sıkıntıların aşılması noktasında herhangi bir müdahalede bulunulmaması tepkilere neden oluyor. Maraş’ın kullanımında olan Necip Halil Kartal stad’ında var olan sorunların çözümü konusunda herhangi bir atılmaması saha zeminin sağlık açısından ve sakatlık riskleri oluşturması yeni sezon çalışmalarına başlayan Maraş teknik ekibini endişelendiriyor.

Sahada Top Oynamak Değil, Yürümekte Zorlanırsınız

2015 yılında sentetik zemine dönüştürülen Maraş Necip Halil Kartal stadı geçen sekiz yıllık süreç içerisinde sadece seyircilerin kullanabileceği portatif tuvaletlerin yapılmasının dışında geçen süreçte müdahale yapılmaması eksiklerin giderilmemesi tepkilere neden oluyor. Sahanın bakım ve onarımın kulüp tarafından yapıldığını, kalan eksikler köşe bayrak direkleri, kale ağları, yedek kulübesi oturakların değiştirilmesi, 8 yıldır değişmeyen ve deforme olan sentetik zeminde çukurlar oluşurken, bırakın top oynamak, yürümekte bile zorlanılacak durma geldiğini hepsinden önemlisi sökülen halı sahaya ait elektrik kabloların bulundu gizleme kutusunun açık olması çok büyük tehlike yaratırken, saha tam anlamıyla dökülüyor.

Komplekse Dönüştürme Girişimi

Maraş Necip Halil Kartal stadında var olan sıkıntıların aşılması ve çözüme kavuşturulmasını bekleyen Maraş Gençlik Spor Kulübü başkan Hasan Oy, stadın komplekse dönüştürülme girişimleri olduğunu, bu yönde halı sahanın söküldüğünü ve mevcut alanı genişletilerek alan yaratıldığın, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyük Elçiliği ve Spor Dairesi yetkilileri ile görüşmeler yapılmasına rağmen sonuç alamadıklarını belirtti. Sahanın sentetik zemine dönüştürüldüğü yıldan beridir de herhangi bir müdahale yapılmadığını belirten başkan Hasan Oy, yıllardır var olan eksikliler, yapılması gereken müdahalelerin yapılmadığını, seyirci için yapılan portatif tuvaletlerin dışında hiçbir şeyin yapılmadığını belirterek çözüm beklediklerini ifade ederek yetkililerin sorumluluk almaya davet etti. Saha kullanımı oldukça yoğun olduğunu belirten başkan Hasan Oy, Gazimağusa kulüplerine, Okulu Sporlarına, A2 Genç takımlarına, futbol masterlerine hizmet verdiğine vurgu yaparak, diğer sahaların korunması noktasında önemine vurgu yaptı. Hasan Oy başkanlığındaki yönetim tarafından Maraş Necip Kartal stadı komplekse dönüştürülmesi için daha önceden hazırlanan projenin hayata geçmesi için girişimlerin sonuçsuz kalmasından dolayı da üzgün olduğunu sözlerine ekledi.