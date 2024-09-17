Maraş Sağlık Merkezi temeli atıldı

Gazimağusa’da, Maraş bölgesine inşa edilecek “Maraş Sağlık Merkezi” temeli bugün düzenlenen törenle atıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği ve KEİ katkılarıyla yapılacak Maraş Sağlık Merkezi Temel Atma Törenine, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Erkem Serim, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ve diğer yetkililer katıldı.

-Dinçyürek

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, bin metrekare olarak planlanan Maraş Sağlık Merkezi'nin temel atma törenine katılan herkese teşekkür etti.

Sağlığa verdikleri önemi vurgulayan ve ülkenin her alanında sağlığı ve altyapıyı geliştirmek için Türkiye Cumhuriyeti'nin de desteğiyle yaptıkları çalışmaları anlatan Dinçyürek, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm yetkililere şükranlarını sundu.

Merkezin 2025 yılının ilk aylarında hizmete girmesini hedeflediklerini ifade eden Dinçyürek, ülkeye, Gazimağusa'ya hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ülkede istikrarın sağlanmasının önemine vurgu yapan Dinçyürek, bu istikrar sayesinde bugün bu yatırımları yaptıklarını söyledi.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel de, temel atma törenine, bu güzel olaya katılan herkese teşekkür etti, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte uyum içinde çalışarak her alana hizmet götürdüklerini kaydetti.

Göreve geldikten sonra başta uzun yıl atıl kalan Ercan Havalimanı, anayollar, köy yolları gibi projelere ağırlık verdiklerini ifade eden Üstel, sağlık alanına verilen değeri de anlattı.

Türkiye Cumhuriyeti destekleriyle halka hizmet götürdüklerini ifade eden Üstel, Maraş özelinde yollar, su altyapısı ve sağlık yatırımı yaptıklarını söyledi.

Halka ne söz verdilerse onları yerine getirmek için hızla çalıştıklarını belirten Üstel, şimdi sıranın Girne Çatalköy, Dipkarpaz ve diğer bölgelerde olduğunu belirtti.

Üstel, gençlerin bölgelerinde ev yapması yerleşmesi yeni ev yapabilmesi amacıyla kredi kullanabilmesi, sosyal konut gibi projeler için çalışmalar yaptıklarını, yasal düzenlemelerin de tamamlanacağını ifade etti.

Sağlığa verdikleri önemi vurgulayan Üstel, şimdi de sağlığa büyük bir yatırım yaptıklarını, 2025 yılı içinde hizmete gireceğini söyledi.

Başbakan Üstel, Pamuklu’ya da geçmişte verilen sözü kendilerinin yerine getireceğini ifade ederek, bunun yanında uzun Güzelyurt Hastanesini de bitireceklerini vurguladı.

Girne bölgesinde de yeni Akçiçek Hastanesi'nin yıl sonunda hizmete açılacağını belirten Üstel, Girne Askeri Hastanesi'nde de halka hizmet verileceğini anımsattı, Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan protokole değindi.

Lapta Alsancak bölgesindeki sağlık ocağını da yenileyip büyüteceklerini, yıl sonunda burayı da açmayı hedeflediklerini söyleyen Üstel, Değirmenlik bölgesinde de yeni sağlık ocağının 2025 yılında açılacağını kaydetti.

Üstel, Şampiyon Melekleri de anarak, deprem riskine karşı yapılan çalışmaları anlattı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ni de beş yıldızlı otel seviyesinde halka hizmet vermesi için geliştirmek için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Üstel, ilaçta, reçetede otomasyon sistemi getirdiklerini belirtti.

2027 yılına kadar hükümetin devam edeceğini ve Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte halka hizmet götürmeye devam edeceklerini ifade eden Üstel, yatırımların ülkeye hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından merkezin temeli atıldı.

Başbakan Ünal Üstel, buradan Gazimağusa Devlet Hastanesi yeni doğan yoğun bakım servisi açılışını yapacak.