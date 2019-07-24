Maraş’ın askeri bölge statüsü değişecek

DHA'nın haberine göre, Kapalı Maraş'taki envanter çalışmalarının ardından, bölgenin 'askeri' değil, 'sivil' statü haline çevrilmesi için çalışmalar yapılacağı ifade edildi.

Hükümetin bunun için bir yasa tasarısı hazırlayacağı ve Meclis'ten geçirileceği kaydedildi. Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, “Mesele idarî statü değildir. Mantık yanlıştır. Kapalı Maraş KKTC’nin parçasıdır. Farz edelim ki yeni bir yol geçsin diye Girne otoyolunun bir noktasındaki askeri bir bölgenin statüsünü değiştirdim. Dünya kamuoyu böyle bir şeyi ne sebeple protesto edecek?” diyerek Maraş'ın askeri statüsünün değiştirileceği ile ilgili mesaj verdi.

Özersay, Rum lider Nikos Anastasiadis'in, Kapalı Maraş konusunda iki taraf arasında teknik komite kurulmasını talep etmesine ise tepki göstererek, "Kapalı Maraş'ta Rum liderliği muhatabımız değil" dedi. Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA/DHA)