Maraş’ın sahası 1 maç kapatıldı, Yunus Kalaycı’ya 8 maç ceza verildi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 28 Şubat – 3 Mart 2025 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig, Asbuzu U16 Ligi ve Kadınlar Kıbrıs Kupası müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Ahmet Yıldırım (Alsancak Yeşilova SK)

2 Maç

Ali Bucak (Karşıyaka SK)

1 Maç

Bünyamin Elma (Gönyeli SK)

1 Maç

Eray Ünal (Çanakkale TSK)

1 Maç

Erkan Gezici (Yalova SK)

1 Maç

Galip Orcan (DND L. Gençler Birliği SK)

1 Maç

Mehmet Kamçılı (M. Hacıali Yılmazköy SK)

2 Maç

Moussa Corso Traore (Çetinkaya TSK)

1 Maç

Mustafa Gürbüz (Türk Ocağı Limasol SK)

1 Maç

Nurullah Yıldız (Türk Ocağı Limasol SK)

2 Maç

Ufuk Andiç (Doğan Türk Birliği)

2 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

Ahmet Yaman (Mesarya SK)

2 Maç

Ege Nurtunç (Yeniboğaziçi DSK)

1 Maç

Kaan Tanışık (Doğan Türk Birliği)

2 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

FUTBOLCU

KULÜP

Abdoul Razak

(Gönyeli SK)

Abdullah Şengül

(Mesarya SK)

Adem Görkem Fidanboy

(Vadili TÇBSK)

Aykut Esmeraslan

(Lefke TSK)

Bayram Anday

(Gönyeli SK)

Billy Auta Michael

(Doğan Türk Birliği)

Cemal Yaşınses

(Alsancak Yeşilova SK)

Eli Amir Özkan

(Yeniboğaziçi DSK)

Emre Mutlu

(Esentepe KKSK)

Eren Akdöner

(Düzkaya KOSK)

Ferhat Çebi

(Northernland Dipkarpaz SK)

Fırat Ersalan

(Mesarya SK)

Hakan Şahan

(Türk Ocağı Limasol SK)

Hasan Kanlı

(Gönyeli SK)

Hasan Yanaroğlu

(Türk Ocağı Limasol SK)

İbrahim Çıdamlı

(Gönyeli SK)

İsmet Enes Şafak

(Göçmenköy İYSK)

Kadyrjan Rahmanov

(Göçmenköy İYSK)

Kumray Diran

(Yeniboğaziçi DSK)

Mehmet Emir Dere

(Yeniboğaziçi DSK)

Mehmet Enes Ertem

(Yeniboğaziçi DSK)

Mehmet Yapıcıel

(Hamitköy ŞHSK)

Nazım Deveci

(Tremeşeli H. Dumlupınar TSK)

Salih Mannaş

(Hamitköy ŞHSK)

Salih Soyal

(Lapta TBSK)

Selim Sarper Cangül

(Göçmenköy İYSK)

Serdar Kavcı

(Esentepe KKSK)

Süleyman Efe Kahraman

(Yeniboğaziçi DSK)

Toheeb Emmanuel Lawal

(Alsancak Yeşilova SK)

KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1) 02.03/.025 tarihinde Kozanköy Raif Rauf Denktaş Stadı’nda oynanan Atoll Kozanköy KSK- Northernland Dipkarpaz SK AKSA A2 1. Lig müsabakasında, saha içerisinde yaşanan olay sırasında;

a) Yedek Kulübesinden koşup saha içerisine giren ve rakibine yumruk atarak darp ettiği raporlardan tespit edilen Northernland Dipkarpaz SK 118929 lisans numaralı futbolcusu Eyüb Turan’a, DT 44/1’in ihlalinden dolayı 44/1 (a) uyarınca 7 resmi müsabakadan men cezası verilmesine;

b) Rakip takım futbolcusuna tekme atmaya teşebbüs ettiği ve akabinde yüzüne yumruk ve tokat atarak yere düşürdüğü raporlardan tespit edilen Northernland Dipkarpaz SK 119081 lisans numaralı futbolcusu İshak Bingöl’e, DT 44/1’in ihlalinden dolayı 44(1)(a) uyarınca 7 resmi müsabakadan men cezası verilmesine;

c) Rakibi tarafından yumruk ve tokat atılıp yere düşürülmesine müteakip rakibinin baldırına tekme attığı raporlardan tespit edilen Atoll Kozanköy KSK 116485 lisans numaralı futbolcusu Mehmet Kalbur’a, DT 44/1’in ihlalinden dolayı 44/1(a) uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

2) 01.03.2025 tarihinde, Göçmenköy Stadı’nda oynanan Yenicami AK- Mesarya SK AKSA A2 Süper Lig müsabakasında, saha içerisinde yaşanan olaylarda;

a) Kafasıyla rakibinin yüzüne vurduğu raporlardan tespit edilen Yenicami AK 117314 lisans numaralı futbolcusu Ali Atıcı’ya DT 44/1’in ihlalinden dolayı 44/1(a) uyarınca 6 resmi müsabakadan men cezası verilmesine;

b) Rakibine şiddetli bir şekilde tekme attığı raporlardan tespit edilen Yenicami AK 116436 lisans numaralı futbolcusu Semih Doğan’a DT 44/1’in ihlalinden dolayı 44/1(a) uyarınca 4 resmi müsabakadan men cezası verilmesine;

c) Rakibine yumruk attığı ve yere düşmesini fırsat bilerek karnına vurduğu tespit edilen Mesarya SK 116284 lisans numaralı futbolcusu Furkan Tomuk’a, DT 44/1’in ihlalinden dolayı 44/1(a) uyarınca 6 resmi müsabakadan men cezası verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

3) 02.03.2025 tarihinde Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda oynanan Ünimar Maraş GSK- Mormenekşe GBSK AKSA 1. Lig Süleyman Göktaş Sezonu müsabakasının bitimini müteakip, rakibinin üzerine doğru koşup şiddetli bir şekilde tokat attığı ve rakibinin ciddi şekilde yaralanmasına sebebiyet verdiği görüntülerden ve raporlardan tespit edilen Ünimar Maraş GSK futbolcusu Yunus Kalaycı’nın, DT 44/1’in ihlalinden dolayı 41/1(a) uyarınca 8 resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

4) 02.03.2025 tarihinde Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda oynanan Ünimar Maraş GSK- Mormenekşe GBSK müsabakasında, Ünimar Maraş GSK’nin neden olduğu saha olayları rapor edilmiş olup, Ünimar Maraş GSK, Disiplin Talimatı’nın 52.maddesi uyarınca kurulumuza sevk edilmiştir.

Kurulumuz, düzenlenen raporlar çerçevesinde değerlendirme yapmış olup, karşılaşma öncesinde misafir takım olan Mormenekşe’nin ısınmak için sahaya girdiği esnada, ev sahibi takım olan Ünimar Maraş’ın bazı taraftarları ile misafir takımın bir futbolcusu arasında sözlü tartışma yaşandığı, ev sahibi takım taraftarları, başkan ve yöneticilerinin saha içerisine gelerek, ısınmak üzere kale arkasında bulunan misafir takımın futbolcusunun üzerine yürüyüp tehditlerde bulunduklarına, güvenlik güçlerinin araya girdiğine, müsabaka sonrasında saha içerisinde şiddet olaylarının meydana geldiğine, Ünimar Maraş GSK taraftarlarının, misafir takımın soyunma odasına gittikleri esnada sözlü tartışma yaşandığına bulgu yaparız.

Meydana gelen saha olayları neticesinde düzenlenen raporlar ve Ünimar Maraş GSK’nin yazılı savunması değerlendirildikten sonra, Ünimar Maraş Gençlik Spor Kulübü’ne DT 52(1)’in ihlalinden sonra 52(1)(a) ve (b) uyarınca 1 maç saha kapatma cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir