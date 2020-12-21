Maraş’la motive oldular, Beykoz’u elediler

Avrupa Hentbol Kupasında mücadele eden Anorthosis Famagusta’nın sosyal medya hesabından maç öncesinde Mağusa kökenli Rumlar “Maraş” görseli paylaştı.

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21/12/2020
HK

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Maraş’la motive oldular, Beykoz’u elediler

Haber Kıbrıs- Özel

Mağusa kökenli Kıbrıs Rum kulübü Anorthosis Famagusta, Türkiye takımı Beykoz Belediye ile Güney Kıbrıs’ta Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Hentbol Kupası 3. tur rövanş maçında karşılaştı.

Anorthosis Famagusta Sport Center'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısını, ev sahibi takım 15-14 önde tamamladı.

Üstünlüğünü ikinci yarıda da sürdüren Kıbrıs Rum Kesimi takımı, müsabakadan 36-25 galip ayrıldı.

 

İstanbul'da oynanan ilk maçı32-28 kazanan Anorthosis, Avrupa Hentbol Kupası'nda son 16'ya yükselen takım oldu.

Anorthosis Famagusta’nın sosyal medya hesabından maç öncesinde Mağusa kökenli Rumlar “Maraş” görseli paylaştı.

21/12/2020 09:27
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TAGS: Anorthosis, Famagusta, Hentbol, Beykoz, Belediye
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