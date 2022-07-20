Maraş’ta başkan Hasan Oy yönetimi belirledi
20/07/2022
Maraş Gençlik Spor Kulübünde yapılan olağan genel kurul’da kulüp başkanlığına getirilen
Hasan Oy yeni dönemde çalışacağı yeni yönetim kurulunu açıkladı. Kulüp lokalinde yapılan
ilk toplantı sonrasında Maraş Gençlik Spor Kulübü başkanı Hasan Oy yeni yönetim kurulunu
açıklarken önemli isimlerin yer alması dikkat çekti. Antalyalılar mahallesi, Anadolu mahallesi
Veyselliler mahallesi, Harika mahallesi ve Piyale Paşa mahallesi muhtarları Ali Yeşil, Ali
Buruk, Rifat Sevindik, Mustafa Zorlu, Alpay Tebelleşol, yönetim kurulunda yer alması ve
maddi manevi destek olması dikkatlerden kaçmazken, geniş katılımlı güçlü bir yönetim
kurulu oluşturuldu.
Yönetim Kurulu
Hasan Oy başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda başkan vekili Savaş Kılıçoğulları, as
başkan Börke Kaşif, Genel Sekreter ve Mali İşlerden Sorumlu Hüseyin Özyalçın, Sporcu
Sorumluları Alpay Tebelleşol, Musa Şahbaz, Ali Yeşil, Lokal ve Tesis Sorumlusu Ali Buruk,
İsa Altınışık, Altyapı Sorumluları Rifat Sevindik, Baki Kılıç, Eyüp Yılmaz, Federasyon
Temsilcisi İbrahim Karataş, Basın Sözcüsü Mehmet Ali Nurçin, Yedek Üyeler Seçkin Erhan,
Salih Gürçam, Denetleme Kurulu Hulus Özberkman, Cemal Seyhun, Disiplin Kurulu Tansel
Doratlı, Mehmet Taşkıranlar’dan oluştu.
Kulübe Sahip Çıkıyoruz
Maraş Gençlik Spor Kulüp başkanı Hasan Oy, yapılan yönetim kurulu toplantısından sonra
yeni sezonda birlikte çalışacağı yönetim kurulunu belirleyerek görev dağılımı yaptığını
belirterek, ağırlaşan ekonomik şartlara rağmen kulübe sahip çıkmaya çalıştıklarını ifade etti.
Başkan Hasan Oy, Pazartesinden itibaren takımın çalışmalar başlayacağını, mevcut olan dar
kadroyu genişletmek için transfer görüşmelerine başladıklarını belirtti. Maraş Gençlik Spor
Kulübü başkanı Hasan Oy, takımı bu sezonda teknik direktör İzzet Kaçmaz’ın çalıştıracağını
açıkladı.
5.Hasan Oy Dönemi Başlıyor
Maraş Gençlik Spor Kulübünde son üç yıldır Kulüp başkanlık görevini sürdüren Hasan Oy,
görev süresinde, başarılı bir başkanlık dönemi geçirdi. İlk sezon (2015-2016), tarihinde ilk
kez 1.ligde (2016-2017) sezonda mücadele eden Gazimağusa’nın kırmızı beyazlı ekibi Maraş
Gençlik Spor Kulübü başkanı Hasan Oy, 2019-2020 ve 2021-2022 sezonlarında görev
yaparken, 2022-2023 sezonunda da görevine devam ederek beşinci dönemine başlamış
olacak.