Maraş’ta başkan Hasan Oy yönetimi belirledi

ads ads ads ads
20/07/2022

ads
Maraş’ta başkan Hasan Oy yönetimi belirledi

 Maraş Gençlik Spor Kulübünde yapılan olağan genel kurul’da kulüp başkanlığına getirilen

Hasan Oy yeni dönemde çalışacağı yeni yönetim kurulunu açıkladı. Kulüp lokalinde yapılan

ilk toplantı sonrasında Maraş Gençlik Spor Kulübü başkanı Hasan Oy yeni yönetim kurulunu

açıklarken önemli isimlerin yer alması dikkat çekti. Antalyalılar mahallesi, Anadolu mahallesi

Veyselliler mahallesi, Harika mahallesi ve Piyale Paşa mahallesi muhtarları Ali Yeşil, Ali

Buruk, Rifat Sevindik, Mustafa Zorlu, Alpay Tebelleşol, yönetim kurulunda yer alması ve

maddi manevi destek olması dikkatlerden kaçmazken, geniş katılımlı güçlü bir yönetim

kurulu oluşturuldu.

Yönetim Kurulu

Hasan Oy başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda başkan vekili Savaş Kılıçoğulları, as

başkan Börke Kaşif, Genel Sekreter ve Mali İşlerden Sorumlu Hüseyin Özyalçın, Sporcu

Sorumluları Alpay Tebelleşol, Musa Şahbaz, Ali Yeşil, Lokal ve Tesis Sorumlusu Ali Buruk,

İsa Altınışık, Altyapı Sorumluları Rifat Sevindik, Baki Kılıç, Eyüp Yılmaz, Federasyon

Temsilcisi İbrahim Karataş, Basın Sözcüsü Mehmet Ali Nurçin, Yedek Üyeler Seçkin Erhan,

Salih Gürçam, Denetleme Kurulu Hulus Özberkman, Cemal Seyhun, Disiplin Kurulu Tansel

Doratlı, Mehmet Taşkıranlar’dan oluştu.

Kulübe Sahip Çıkıyoruz

Maraş Gençlik Spor Kulüp başkanı Hasan Oy, yapılan yönetim kurulu toplantısından sonra

yeni sezonda birlikte çalışacağı yönetim kurulunu belirleyerek görev dağılımı yaptığını

belirterek, ağırlaşan ekonomik şartlara rağmen kulübe sahip çıkmaya çalıştıklarını ifade etti.

Başkan Hasan Oy, Pazartesinden itibaren takımın çalışmalar başlayacağını, mevcut olan dar

kadroyu genişletmek için transfer görüşmelerine başladıklarını belirtti. Maraş Gençlik Spor

Kulübü başkanı Hasan Oy, takımı bu sezonda teknik direktör İzzet Kaçmaz’ın çalıştıracağını

açıkladı.

5.Hasan Oy Dönemi Başlıyor

Maraş Gençlik Spor Kulübünde son üç yıldır Kulüp başkanlık görevini sürdüren Hasan Oy,

görev süresinde, başarılı bir başkanlık dönemi geçirdi. İlk sezon (2015-2016), tarihinde ilk

kez 1.ligde (2016-2017) sezonda mücadele eden Gazimağusa’nın kırmızı beyazlı ekibi Maraş

Gençlik Spor Kulübü başkanı Hasan Oy, 2019-2020 ve 2021-2022 sezonlarında görev

yaparken, 2022-2023 sezonunda da görevine devam ederek beşinci dönemine başlamış

olacak.

20/07/2022 23:51
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Maraş’ta başkan Hasan Oy yönetimi belirledi
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.