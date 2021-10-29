Maraş’ta Bisiklet Turu Düzenlendi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kapalı Maraş’ın ziyarete açılan kısmında, “Yaşama Sporla Bağlan” sloganıyla bisiklet turu yapıldı.

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29/10/2021

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Maraş’ta Bisiklet Turu Düzenlendi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kapalı Maraş’ın ziyarete açılan kısmında, “Yaşama Sporla Bağlan” sloganıyla bisiklet turu yapıldı.

Bu sabah 08.30-10.30 saatleri arasında yapılan etkinlik, Gazimağusa Belediyesi, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Medi Foundation Bağımlılıkla Mücadele Derneği, Medi Foundation Bağımlılıkla Mücadele Derneği Öğrenci Komitesi, Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu, The Bike Academy ve Green Pedal işbirliğinde düzenlendi.

 Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter etkinlik öncesi yaptığı açıklamada herkesin cumhuriyet bayramını kutladı. Tüm dünyada yaşanan pandemi sürecinde sağlığın ve pek tabii sporun öneminin bir kez daha vurgulandığını belirten Arter, etkinliğin düzenlenmesinde katkı koyan tüm paydaşlara teşekkür etti.

29/10/2021 16:08
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TAGS: Maraş, Bisiklet Turu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
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