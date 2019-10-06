Maraton 20 Ekim’de gerçekleştirilecek

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) bu yıl 20 Ekim’de Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenleyeceği Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu için kayıtlar yarın LTB binası önünde başlıyor.

LTB’den yapılan açıklamada, maratondan elde edilecek gelirin LTB El Ele Çocuk Merkezi’nin yeni binaya taşınması için kullanılacağı kaydedildi.

ONLİNE KAYIT

Kayıtların www.lefkosamaratonu.com adresinden de kredi kartı ile yapılabileceği belirtilen açıklamada, 2018’de maratona 6 binin üzerinde kayıt yapıldığı belirtildi.

GÜZERGAHLARA ULUSLARARASI ONAY

Uluslararası Akreditasyon Formu tarafından 10 ve 21 kilometrelik parkurunun uluslararası onayı yapılan maratonda ayrıca 42 kilometrelik güzergah için de uluslararası onaylama yapıldı.

Maratonda, bu yıl ilk kez çipli sistem de kullanılacak. 20 Ekim Pazar günü yapılacak maratonda 10 kilometre koşusu saat 07.30’da, 21 kilometre koşusu saat 07.45’de, 4 kilometrelik halk koşusu ise saat10.30’da başlayacak.

06/10/2019 12:36