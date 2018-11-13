Maratonun ödülleri verildi

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin organize ettiği ve Pazar günü gerçekleştirilen “Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor” Maratonu’nun ödül töreni dün akşam Bandabuliya Sahnesi’nde gerçekleştirildi.

Elde edilen gelir ile LTB Paylaşım Mutfağı’nın yemek dağıtım aracı alınacak maratonda 10 km ve 21 km’de dereceye giren koşuculara ödül töreninde kupaları takdim edildi. Törende ayrıca maratona sponsor olan ve katkı koyan kişi ve kurumlara teşekkür belgeleri ve plaketleri verildi.

Maratona destek için Türkiye’den gelen genç neslin başarılı ses sanatçısı Cem Belevi’nin bir parça ile renklendirdiği gecede LTB Orkestrası da müzik dinletisi sundu.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ödül töreninde yaptığı konuşmada, maratona katkı koyan tüm kişileri ve kurumları tek tek anons ederek onore ederken, Paylaşım Mutfağı için düzenlenen maratonun birçok yönden dayanışmayı sağladığının altını çizdi.

LTB’nin kendi personeli ile organize ettiği maratonun tam bir profesyonel anlayış ile aylarca emek harcanarak düzenlendiğine işaret eden Başkan Harmancı, önümüzdeki yıl maratonun uluslararası bir yapıya kavuşturmak için hazırlıklara şimdiden başladıklarını ifade etti.

Başkan Harmancı’nın konuşmasının ardından ödül törenine geçildi.

Maratonda dereceye giren ve kupa alan sporcular şu şekilde:

10 KM KADINLAR

Genel Klasman: 1.Tuğba Güneş, 2.Mine Devrim, 3.Melda Ünal

18-29 yaş: 1.Mine Devrim, 2.Ayça Küçükakça,3.Şirin Bolkan

30-39 yaş: 1.Tuğba Güneş, 2.Melda Ünal, 3.Suna Evran Elmas

40-49 yaş: 1.Habibe Muhtaroğlu, 2.Sevil Bulanık, 3.Nagehan Baysal Utkan

50 yaş üzeri: 1.Kadriye Depreli, 2.Fiona M. Addıngton, 3.Michelle Martin

10 KM ERKEKLER

Genel Klasman: 1. Eser Kurt, 2.Mesut Akpınar, 3. Ersoy Çetinkaya

18-29 yaş: 1.Mesut Akpınar 2.Dagnu H.Tessema 3. Ahmet A. Yıldız

30-39 yaş: 1. Eser Kurt, 2.Murat Ateş, 3. Selim Gürdü

40-49 yaş: 1.Ersoy Çetinkaya 2.Tümer Debreli 3. Okan Baysan

50 yaş üzeri: 1.Hüseyin Halitoğlu, 2.Aziz Limasollu 3.İbrahim Azkal

21 KM KADINLAR

Genel Klasman: 1.Liana Ginela, 2.Sabire Atikoğlu 3.Katalin Major

18-29 Yaş: 1.Liana Ginela, 2.Sabire Atikoğlu, 3.Nadya Zuyeva Saçlı

30-39 Yaş: 1.Katalın Major, 2.Sevim Yıldız, 3.Emel Bilgin

40-49 Yaş: 1.Nuran Öze, 2.Yonca Özdemir

50 Yaş Üstü: 1.Şerife Derya Deniz, 2.Güler Şahin

21 KM ERKEKLER

Genel Klasman: 1. Cemal İneci, 2.Tamer Isırgan 3. Tuncay İbrahimzade

18-29 yaş: 1.Tuncay İbrahimzade, 2.Mertcan Bağuç, 3. Alisher Nurushev

30-39 yaş: 1.Hüseyin Öngün, 2. Özgü Özyiğit, 3. Mehmet Öngün

40-49 yaş: 1. Cemal İneci, 2.Tamer Isırgan, 3. Murat Mehrübeoğlu

50 yaş üzeri: 1. Muzaffer Ceyhan, 2. Aysın Öztoprak, 3. Bekir Moda