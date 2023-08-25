Marc-Andre ter Stegen 5 yıllık imzayı attı

Barcelona tecrübeli kalecisi Marc-Andre ter Stegen ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı. 31 yaşındaki Marc-Andre ter Stegen, 5 yıllık yeni kontrata imzayı attı.

9 yıldır Barcelona'nın kalesini koruyan Marc-Andre ter Stegen, takımıyla yeni Sözleşme imzaladı.

MARC-ANDRE TER STEGEN 5 YILLIK İMZAYI ATTI



Marc-Andre ter Stegen, Barcelona ile 5 yıllık yeni mukavele yaptı. 31 yaşındaki kaleciyle ilgili kulüp cephesinden resmi duyuru geldi.

İSPANYA LİGİ HABERLERİ

Marc-Andre ter Stegen'in Barcelona ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.



Barcelona, tecrübeli Alman eldiveni 2014-15 sezonu başında Mönchengladbach'tan 12 milyon Euro karşılığında renklerine bağlamıştı.

MARC-ANDRE TER STEGEN'İN BARCELONA KARNESİ



Barcelona ile toplam 379 maça çıkan Marc-Andre ter Stegen, 368 gole engel olamadı. 31 yaşındaki file bekçisi 159 maçta ise kalesini gole kapadı.