Marcelo Gallardo, Al-Ittihad'dan ayrılıyor

Kadrosunda Karim Benzema, N'Golo Kante ve Fabinho gibi yıldızları bulunduran Al Ittihad'da, kasım ayında göreve gelen teknik direktör Marcelo Gallardo ile yolların ayrılacağı ileri sürüldü.

Al Ittihad Teknik Direktörü Marcelo Gallardo için Suudi kulübünde işler yolunda gitmiyor.



Arjantinli teknik adam geçtiğimiz kasım ayında göreve geldiği Al Ittihad'da 30 maçta 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 yenilgi aldı. Suudi Pro Lig'de lider Al Hilal ile arasında 39 puan fark olan ve 50 puanla 5. sırada yer alan Gallardo'nun takımı, beklentilerin bir hayli gerisinde kaldı.



Fabrizio Romano'nun haberine göre; kadrosunda Karim Benzema, N'Golo Kante ve Fabinho gibi yıldızları barındıran Suudi Arabistan takımı, Marcelo Gallardo ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.



48 yaşındaki teknik adama lig bitmeden veda edilip edilmeyeceği ise belirsizliğini koruyor. Suudi Pro Lig'de sezonun bitmesine 3 hafta var.