Marcelo'nun ardından James Rodriguez de imzayı attı

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16/09/2022

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Marcelo'nun ardından James Rodriguez de imzayı attı

Yunanistan Süper Lig ekiplerinden Olympiakos, Kolombiyalı yıldız oyuncu James Rodriguez'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun kadroya katıldığı belirtilirken, sözleşmenin detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

Yunanistan basınında yer alan haberlere göre, son olarak görev aldığı Katar ekibi El-Rayyan ile sözleşmesini fesheden Rodriguez için bonservis bedeli ödenmeyecek. Futbolcu sezon sonuna kadar Olympiakos'ta görev alacak.

Kariyerinde Porto, Monako, Real Madrid ve Bayern Münih gibi önemli kulüplerde forma giyen Rodriguez, Kolombiya Milli Takımı'nda ise 86 maçta 24 gole imza attı.

16/09/2022 23:34
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TAGS: Marcelo’nun ardından James Rodriguez de imzayı attı
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