Marcelo'nun yeni takımı belli oldu

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31/07/2022

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Marcelo'nun yeni takımı belli oldu

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux ile sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Marcelo'nun yeni takımı belli oldu.

Avustralya ligi takımlarından Western Sydney Wanderers, Brezilyalı stoperle 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Takımın teknik direktörü Mark Rudan transfere ilişkin yaptığı açıklamada, "Marcelo harika bir kariyere sahip ve dünyanın en büyük liglerinde oynadı. Marcelo, takıma harika bir deneyim kazandıracak ve onunla sözleşme imzaladığımız için çok mutluyuz." dedi.

Marcelo'nun kariyeri

Futbol kariyerine ülkesinin takımlarından Santos'ta başlayan Marcelo, sonrasında sırasıyla Wisla Krakow, PSV Eindhoven, Hannover formaları giydi.

2015/16 sezonunun devre arasında Beşiktaş'a transfer olan Brezilyalı stoper 2017/18 sezonunda Beşiktaş'tan Lyon'a gitti.

Lyon'dan bu yılın başında ayrılan Marcelo, ara transfer döneminde Bordeaux ile anlaşmış ve sezonu burada tamamlamıştı.

31/07/2022 18:41
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