Marco Reus'un yeni adresi Amerika

Efsanesi olduğu Borussia Dortmund'dan ayrılan Marco Reus, Los Angeles Galaxy'ye transfer oldu.

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16/08/2024

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Marco Reus'un yeni adresi Amerika

Marco Reus, 12 yıllık Borussia Dortmund kariyerini efsane olarak bitirdi. Alman futbolcu, 5 kupa kazandığı Dortmund kariyerini sonlandırdı.

Yaz Transfer döneminin başlarında Türk kulüpleriyle anılan 35 yaşındaki hücum oyuncusunun yeni adresi Amerika kıtası oldu.

LOS ANGELES YOLUNU TUTTU

Marco Reus önümüzdeki iki sezonunu Los Angeles şehrinde geçirecek. Tecrübeli oyuncu, Los Angeles Galaxy ile 2026 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Reus, Borussia Dortmund'da 429 maça çıkarken 170 gol, 131 asist yaptı. Alman oyuncu 2 Almanya Kupası ve 3 Almanya Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.

16/08/2024 10:53
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TAGS: spor, futbol, haber, kıbrıs, Marco Reus
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