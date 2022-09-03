Marcos Alonso İspanya'ya döndü

Real Madrid altyapısından yetişen ve son olarak Chelsea'den ayrılan Marcos Alonso, Barcelona ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

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03/09/2022

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Marcos Alonso İspanya'ya döndü

Son olarak Chelsea ile olan sözleşmesini fesheden Marcos Alonso, İspanya'ya geri döndü. 

Real Madrid altyapısından yetişen sol bek oyuncusu, Barcelona ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. 

İspanyol oyuncu yeni takımında 17 numaralı formayı giyecek. 

31 yaşındaki oyuncu, daha önce Fiorentina, Sunderland ve Bolton gibi takımlarda da oynamıştı. 

Geçtiğimiz sezon 28 Premier Lig maçında oynayan Alonso, bu maçlarda Chelsea adına 5 gol ve 6 asistlik katkı sağladı. 

03/09/2022 09:22
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TAGS: Marcos Alonso, İspanya, Marcos Alonso Chelsea Premier Lig La Liga Barcelona
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