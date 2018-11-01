HABER KIBRIS

Mardin'de bomba yüklü araç ele geçirildi

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01/11/2018

Mardin'de bomba yüklü araç ele geçirildi

Mardin'de polis ekipleri bomba yüklü araç ele geçirdi. Araçta 32 ayrı bombalı saldırıda kullanılmak üzere yaklaşık 250 kilo patlayıcı bulundu, 5 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te de canlı bomba eğitimi aldığı belirlenen bir YPG'li terörist yakalandı.

GAZİANTEP'TE CANLI BOMBA YAKALANDI

Gaziantep'te de jandarma ekipleri bir ihbar üzerine harekete geçti. Suriye'nin Tel Abyad bölgesindeki YPG kamplarında canlı bomba eğitimi alan bir teröristin yasa dışı yollarla kente geleceği belirtiliyordu. Şüpheli, saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

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TAGS: mardin, bomba, haber
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