Margot Robbie'nin ayak fotoğrafına 8 milyonluk teklif!

33 yaşındaki Avustralyalı aktris Margot Robbie; Leonardo DiCaprio, Jonah Hill ve Matthew McConaughey ile birlikte rol aldığı 2013 yapımı 'The Wolf of Wall Street' filminde rol aldıktan sonra dünya çapında bir yıldız haline gelmişti.

REKORLARA DOYMUYOR

Başrollerini Margot Robbie ile Ryan Gosling’in oynadığı ABD yapımı Barbie filmi rekorlara doymuyor. Küresel gişe geliri 1 milyar doları geçen Barbie filmine bu yüzden 'Barbillion' deniliyor. Yapım, başrol oyuncusu Margot Robbie’ye aynı zamanda filmin yapımcıları arasında olması nedeniyle de kazandırıyor.

50 MİLYON DOLAR!

33 yaşındaki yıldızın Barbie’den 50 milyon dolar kazandığı konuşuluyor. Ama bu kadar da değil! Margot Robbie’ye filmin olağanüstü popülaritesi nedeniyle farklı sektörlerden milyon dolarlık teklifler geliyor.

"BİRLİKTE KAZANALIM"

Ayak fotoğraflarının alınıp satıldığı 'Fun With Feet' adlı internet sitesinin sahibi de aktrise bir teklifte bulundu. Bu kişi, Margot Robbie’ye ayak fotoğrafını internet sitesinde paylaşması karşılığında 250 bin sterlin (8.6 milyon) teklif etti.