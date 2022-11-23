Maria adaylığını açıkladı

Kormacit Köyü'nde yıllardır hizmet veren ve herkes tarafından sevilen Yorgo Kasap Restoran'ın sahibi Maria Skoullou, Kormacit köyüne muhtar adayı olduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Mahsur kalmış, cesur yerleşim, Kormacit’imizin Maronitleri.

Kormacit Yerel Yönetimini tanıtmak için önümüzdeki seçimlerde Kormacit muhtarlığı pozisyonuna adaylığımı resmi olarak bugün sundum.

25 Aralık’ta hepinizi köyümüzde her zaman yapılan muhteşem projelerle birlikte daha iyi bir köy daha iyi bir yaşam için mücadeleye devam etmeye, Toplum, Siyasi ve Din Liderliği ile sevgi dolu işbirliğiyle davet ediyorum. Kormacit değişiyor, zaman zorluyor, şartlar lehine, siz talep edin, birlikte başaracağız.”

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23/11/2022 18:39