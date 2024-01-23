Maria Angela Holguin Cuéllar 29 Ocak’ta Kıbrıs'a geliyor

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yeni Kıbrıs şahsi temsilcisi Maria Angela Holguin Cuéllar’ın 29 Ocak tarihinde Ada’ya gelmesi bekleniyor. Cuéllar Ada’da bir dizi temasta bulunacak.

Elde edilen bilgilere göre, Cuéllar 30 Ocak tarihinde Rum Yönetimi Başkanı Nikon Hristodulidis, ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşecek.

Cuéllar ayrıca, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart ile de bir araya gelecek.

Cuéllar, Kıbrıs temasları sırasında Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk müzakereciler, BM İyi Niyet Misyonu Ofisi yetkilileri , Sivil Toplum Örgütlerinin temsilcileri, Ada’da görev yapan diplomatik misyonların temsilcileri, UNFICYP misyonu üyeleri ve Kayıp Kişiler Komitesinin temsilcileri ile de ayrı ayrı görüşecek.

Yetkili, ayrıca, Kıbrıs’taki Birleşik Krallık, Yunanistan ve ABD Büyükelçileri dâhil diplomatik misyonların yetkilileri ile bir dizi görüşmede bulunacak.

Maria Angela Holguin Cuéllar’ın tampon bölgeyi ve Maraş'ı ziyaret edeceği de belirtildi.