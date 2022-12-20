Maria Skoullou’nun muhtarlık adaylığının kabul edilmemesi Rum basınında

Koruçam köyünde bulunan Yorgo Kasap isimli iş yerinin sahibi Maria Skoullou’nun, Koruçam köyü muhtarlığı için yaptığı adaylık başvurusunun kabul edilmemesi bugünkü bazı Rum gazetelerine de haber oldu.

Alithia gazetesi “Maria Skoullou’yla İlgili Siyasi Deprem- Skoullou’nun Koruçam’daki Muhtarlık Pozisyonunu Talep Etmesinin Yasaklanmasına İşgal Bölgelerinde Büyük Tepki” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Maria Skoullou’ya, KKTC’de önümüzdeki Pazar günü yapılacak yerel seçimlerde Koruçam muhtarlığı pozisyonunu talep etmesinin yasaklanmasının akabinde, KKTC’de siyasi bir kriz çıktığını iddia etti.

Gazete haberinin devamında “Bugün Kıbrıs” gazetesinin haberi, Dışişleri Bakanlığının açıklaması ve CTP’nin yanı sıra, konuyla ilgili KKTC basınında yer alan diğer açıklamalara da geniş yer verildi.

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20/12/2022 11:23