Mariam gibi oyunlar intihara teşvik ediyor

Mobil platform üzerinde oynanan Mariam oyununun şiddet ve korku teması ile ölümü veya öldürmeyi olağan hale getirdiğini belirten uzmanlar, çocuk ve gençlerin duygusal ve sosyal gelişimi üzerinde olumsuz etkileri olacağını vurguluyor. Bu tür oyunların çocuk ve gençlerde intihar girişimlerine neden olabileceğine dikkat çeken Psikiyatrist Doç. Dr. Işıl Göğcegöz, çocukların bu oyunlarla şiddete karşı duyarsızlaştığını söyleyerek aileleri uyarıyor.

Son günlerde gündeme gelen Mariam isimli oyunun çocukların gelişimini olumsuz etkileyeceğini söyleyen Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Işıl Göğcegöz, oyunun çocuklar üzerinde olumsuz etkilerine dikkat çekerek şunları söyledi:



“Son zamanlarda çocuklar ve gençler arasında oldukça yaygınlaşan bu oyunda, 9 yaşında Mariam adındaki kız çocuğu kaybolduğunu belirterek eve dönmek için oyuncudan yardım istiyor. Oyunda kişilere, ismi, adresi, yakın çevresi soruluyor ve Facebook, WhatsApp gibi uygulamalara erişim izni isteniyor. Bu sorular cevaplanmadan bir sonraki aşamaya geçilemiyor. Böylece kullanıcıların kişisel bilgileri ele geçiriliyor. Ayrıca ev adresi, telefon numarası gibi özel bilgileri farklı amaçlar doğrultusunda kullanılabilir.



İNTİHAR GİRİŞİMLERİNE YOL AÇABİLİYOR



Korkutucu ses efektleri ve görsel temalar ile sunulan oyunun ileri seviyelerine gelindiğinde, gece 03.00’da bilinmeyen bir numaradan aranıyor ve korkutucu ve kaygı verici bir robotik ses ile çeşitli mesajlar veriliyor. Oyunun bu farklı aşamalarında şiddet, korku temalı, ölümü veya öldürmeyi olağan hale getiren ve teşvik eden unsurlar çocuk ve gençlerin duygusal ve sosyal gelişimini olumsuz etkileyerek özkıyım girişimlerine neden olabiliyor.



ŞİDDETİ NORMAL GİBİ ALGILIYORLAR



Ayrıca bu çocuklar oyunlarda gördüklerine karşı duyarsızlaşıp şiddeti yaşamın normal parçası gibi algılayabiliyor. Ayrıca bu oyun kapatıldığında, tekrar oynamak için 24 saat beklemek gerektiği için kullanıcıların uyku kalitesi bozuluyor ve anksiyete, depresyon gibi çeşitli ruhsal bozukluklar görülebiliyor. Neyse ki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından kişisel bilgileri ele geçirdiği ve psikolojik tehlike içerdiğine dikkat çekilerek oyunun erişimi engellenmiştir.”



YASAKLAMAK YERİNE OYUNLARIN FARKI ANLATILMALI



Ailelerin bu tür oyunlardan çocuklarını koruyabilmek için bazı önlemler alabileceğini belirten Doç. Dr. Işıl Göğcegöz, “Teknolojiye hayır diyemeyeceğimiz ve sağladığı bir çok kolaylığı inkar edemeyeceğimiz bir çağda yaşıyoruz. Peki aileler bu oyunlardan çocuklarını koruyabilmek için neler yapabilir? Hangi önlemler alınabilir? İlk olarak ebeveynler İnternet kullanımı açısından kendilerini gözden geçirmeli ve olumlu rol model olmalıdır. Ayrıca çocuklara yasaklamak yerine zararlı ve faydalı oyunlar arasındaki fark anlatılmalıdır” uyarısında bulundu.



AİLE İÇİ İLETİŞİMİ ZAYIF ÇOCUKLAR BU OYUNLARA YÖNELİYOR



İnternet kullanımının çocuğun odası yerine mutlaka toplu yaşam alanında olması gerektiğini vurgulayan Doç. Göğcegöz, tavsiyelerini şöyle sıraladı:



“Çocuklar ailelerin yanında bilgisayar kullanmalıdır. Sınırlamalar getirilmelidir. Örneğin hafta içi belli saatler veya sadece hafta sonu belli saatler gibi. Ebeveyn kontrolü ve çocuk kilitleri sağlayan birtakım uygulamalar ile kişisel bilgiler korunabilir ve çocuklarınızın sadece uygun uygulamalarla internet kullanımları sağlanabilir. Bazı uygulamalarda, çocuğun internette geçireceği zamanı sınırlandırabilirsiniz. Aile içi iletişimi zayıf, sosyal olarak izole çocuk ve gençlerin bu tür oyunlara daha çok yöneldiği bildirilmektedir. Dolayısıyla aile içi kaliteli iletişim artırılmalı, çocuk ve gençler sosyal aktivitelere yönlendirilmelidir.”