Maria'nın aday olmama nedeni “güvenlik soruşturması”

Haber Kıbrıs-ÖZEL

Kormacit köyünde muhtar adaylığını açıklayan ve "adaylığı uygun görülmeyen" Maria Skoullou'nun gerekçesinin "güvenlik soruşturması" olduğu belirtildi.

Haber Kıbrıs'a konuşan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kormacit (Koruçam) köyünde 1 muhtar adayı olduğunu, direk seçildiğini, 8 aza adayı bulunduğunu ve dördünün seçimi için sandık kurulacağını söyledi.

Maria Skoullou'yu tanımadığını, kişisel bir sorunu olmadığını belirten Tahsin Ertuğruloğlu, her zamanki prosedürün uygulandığını belirterek şunları söyledi:

Kamuoyunu aydınlatacak kapsamlı bir açıklama gün içerisinde yapılacak. Şu kadarını söyleyebilirim, benim kişisel bir adımım yok.

Güvenlik soruşturması olumsuz olarak geldi. Detaylarını bilmiyorum.

Ancak, Koruçam köyünde 8 aza adayı var ve sandık kurulacak. Ben diğer muhtarı da tanımıyorum. Tamamen prosedür neyse o uygulandı ve gelen raporlar ışığında adım attık.

Dediğim gibi, güvenlik soruşturmasına takılan bir aday var. Aza seçimleri ise sandık kurularak yapılacak. Konu benim açımdan bundan ibarettir.

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19/12/2022 12:16