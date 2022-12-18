Maria’nın adaylığı uygun görülmediği gerekçesiyle reddedildi

Kormacit köyünde bulunan Yorgo Kasap restoran isimli iş yeri sahibi Maria Skoullou’nun Muhtar adaylığı başvurusu kabul edilmedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Skoullou adaylığının "uygun görülmediği gerekçesiyle reddedildiğini söyledi.

Maria Skoullou’nun paylaşımı şöyle:

“Saygıdeğer köylülerim, Kormakitis'imizin Maronitleri.

Bildiğiniz gibi, 25 Aralık 2022'de yapılacak seçimlerde Kormakitis Yerel Yönetim başkanlığına aday olmaya uygun görülmedim.

Adaylığımı sunduğum günden reddedildiğim güne kadar yanımda olan herkese ama hepsinden önemlisi adaylığımın reddedilmesinin ardından bana çeşitli şekillerde sempati ve sevgi gösteren herkese teşekkür ederim.

Şahsıma gösterdikleri, gösterdikleri ve göstermeye devam edecekleri destek ve güvenleri için çok sayıda müşteri, tanıdık ve dosta da teşekkürlerimi sunarım.

Son olarak, herkese Mutlu Noeller, 2023'ün size ve ailenize sağlık, neşe, refah dolu bir Yeni Yıl olmasını diliyorum.”

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18/12/2022 18:06